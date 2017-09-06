 Adem Büyük transferinde sona doğru – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    transferinde sona doğru

    <a href="/index/adem-buyuk?id=f397dd9a-0d9c-44cd-af41-e12f49caad41" class="" rel="tag">Adem Büyük</a> transferinde sona doğru

    Evkur 'un 'ün transferinde mutlu sona yakın olduğu bildirildi.

    Evkur , transferin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Malatya ekibinin, Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu etmek için kulübü pazarlık masasında olduğu ifade ediliyor.

    döneminin 8 Eylül'de sona erecek olmasını da göz önünde bulunduran ve en az 3 oyuncu daha almak isteyen Evkur yönetimi, bir süre gündeminde tuttuğu Kayserispor'un eski oyuncusu Velliton ve Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'in transferinden Teknik Direktör Sağlam'ın 'istemiyorum' demesinin ardından vazgeçmişti.

    Malatya yönetimi, bunun üzerine Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimlere yöneldi. Tecrübeli teknik adamın transfer edilmesini istediği Kasımpaşalı ile temas kuran Başkan Gevrek'in görüşmelerden olumlu netice almaya yakın olduğu ifade ediliyor. Malatya yönetiminin Adem Büyük'ün olmaması halinde ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Musa Sow'a yöneleceği öğrenildi.

    Sow'a haber beklemesini söylediği öğrenilen sarı siyahlı yönetimin, en geç yarına kadar son kararı kendisine ileteceklerini paylaştığı da gelen bilgiler arasında.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:31
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