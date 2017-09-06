Adem Büyük transferinde sona doğru
Evkur Yeni Malatyaspor'un Adem Büyük'ün transferinde mutlu sona yakın olduğu bildirildi.
Transfer döneminin 8 Eylül'de sona erecek olmasını da göz önünde bulunduran ve en az 3 oyuncu daha almak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bir süre gündeminde tuttuğu Kayserispor'un eski oyuncusu Velliton ve Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'in transferinden Teknik Direktör Sağlam'ın 'istemiyorum' demesinin ardından vazgeçmişti.
Malatya yönetimi, bunun üzerine Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimlere yöneldi. Tecrübeli teknik adamın transfer edilmesini istediği Kasımpaşalı Adem Büyük ile temas kuran Başkan Gevrek'in görüşmelerden olumlu netice almaya yakın olduğu ifade ediliyor. Malatya yönetiminin Adem Büyük'ün olmaması halinde ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Musa Sow'a yöneleceği öğrenildi.
Sow'a haber beklemesini söylediği öğrenilen sarı siyahlı yönetimin, en geç yarına kadar son kararı kendisine ileteceklerini paylaştığı da gelen bilgiler arasında.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:31
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Ozan ıslıklarla girdi
Toplam 4
Yorum
milli Milli maç ama halen takım futbolcusu gibi bakılıyor onun için milli takım buralarda bu kafalar değişmediği sürece buralarda devam
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 8
Yorum
gs yıllık 5 milyon euro 3 yıl için 20 mılyon lıra bonservis 25 milyon lira yapma trabzon valla batarsın billa batarsın
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Şener'den Emre Belözoğlu açıklaması
Toplam 1
Yorum
metin ya kardesim bu emre ve volkan yuzunden insanlar milli takimdan sogudu bu adamlar bizi dunya sampiyonumu yaptida vazgecimiyor bunlardan
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