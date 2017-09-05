Malatya’ya baba transfer!

Golcü arayışlarını sürdüren ve Trabzon'dan Hugo Rodallega ve Kayseri'den ayrılan Welliton'la görüşen Y.Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, eksiklerini tamamlamak için bir veya iki isabetli transfer yapılması gerektiğini vurguladı. Gevrek, "Görüştüğümüz birkaç isim var. O isimleri de bazen Malatya'ya getirmek kolay olmuyor.

Daha önce konuştuğum gibi deyim yerindeyse 'baba transfer' olması lazım. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Takıma katkı ve uyum sağlayacak bir transfer olmalı. Yoksa transfer yapmak için transfer yapmak doğru değil" dedi.

ÖNCE ANTALYA

Antalyaspor'un alt yapısında yetişip, Trabzonspor'a transfer olduktan 3 yıl sonra yeniden yuvaya dönen Musa Nizam, Antalya'daki ilk maçta stada çıktığında çok heyecanlandığını söyledi. 26 yaşındaki genç stoper, "Tüm Türk oyuncuların hedefi milli takımda oynamaktır. Benim ilk hedefim Antalyaspor'da sürekli oynamak. Ondan sonraki süreçte milli formayı istiyorum" diye konuştu. 2. LİG Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da Sakaryaspor beraberliğinin primi imece usulü ödendi. Kurban Bayramı öncesi bin 500'er TL ile Mustafa Aşan'ın 85 bin TL'lik peşinat taksitinin bir bölümünü şube başkanı Şevket Pehlivan'ın, kalan bölümünü ise yöneticilerin 10'ar adet futbol ve voleybol kombine bileti alarak topladığı belirtildi.