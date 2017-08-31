Süper Lig'de Reyes sürprizi!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Yeni Malatyaspor bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Issiar Dia ve Nacer Barazite gibi isimleri renklerine bağlayarak taraftarlarının yüzünü güldüren Yeni Malatyaspor'da sıradaki hedef Jose Antonio Reyes.
Daha önce Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi dev takımlarda görev alan 33 yaşındaki Reyes için önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.
En son Espanyol'da forma giyen Reyes'in bonservisi elinde bulunuyor ve şu anki piyasa değeri 800 bin euro.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:38
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Fenerbahçe'den Fred atağı
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Yorum
Salih Fair play kalktı avrupada yokuz yığın topçuları bonvervis ödeyebiliyoruz türkiye ligi için..
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Tolga’yı satmıyoruz
Toplam 1
Yorum
son olarak kiralık welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
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Son kombineler
Toplam 1
Yorum
aslanlar sahada kiralık olarak welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
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