 Süper Lig'de Reyes sürprizi! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de Reyes sürprizi!

    Süper Lig'de Reyes sürprizi!

    Transfer döneminin hızlı takımlarından Yeni Malatyaspor bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

    Issiar Dia ve Nacer Barazite gibi isimleri renklerine bağlayarak taraftarlarının yüzünü güldüren Yeni Malatyaspor'da sıradaki hedef Jose Antonio Reyes.

    Daha önce Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi dev takımlarda görev alan 33 yaşındaki Reyes için önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.

    En son Espanyol'da forma giyen Reyes'in bonservisi elinde bulunuyor ve şu anki piyasa değeri 800 bin euro.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:38
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