 Malatyaspor’da Sefa sesleri – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Malatyaspor’da Sefa sesleri

    Malatyaspor’da Sefa sesleri
    Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran Sefa Yılmaz ile pazarlıklarda imzaya yaklaştı. Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam hücumdaki alternatiflerini çoğaltmak için bonservisi elinde olan Sefa'nın kadroya katılmasını istemişti. Yönetim de görüşmelere başlamıştı. Taraflar prensipte el sıkıştı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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