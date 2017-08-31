Malatyaspor’da Sefa sesleri

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran Sefa Yılmaz ile pazarlıklarda imzaya yaklaştı. Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam hücumdaki alternatiflerini çoğaltmak için bonservisi elinde olan Sefa'nın kadroya katılmasını istemişti. Yönetim de görüşmelere başlamıştı. Taraflar prensipte el sıkıştı.