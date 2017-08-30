 Golcü müjdesi – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Golcü müjdesi

    Golcü müjdesi

    Y.Malatya’da yönetici Erdal Gündüz, “Bir golcüyle aksilik olmazsa imzayı atacağız” dedi. Bu ismin Trabzon’dan Rodallega veya Kayseri’den Welliton olacağı öğrenildi

    SÜPER Lig'de ilk 3 haftada 3 sonucu da alan ligin yenisi Y.Malatyaspor'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten yönetici Erdal Gündüz, "Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirip, kadromuza katacağımız en az 2 oyuncuyla gücümüze güç katmak istiyoruz. Takımımız çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayram izninden sonra tamamen Kasımpaşa maçına odaklanacağız" dedi.

    FORVET VE ORTA SAHAYA ACİL TRANSFER
    Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda forvet ve orta saha acil takviye yapacaklarını söyleyen Gündüz, "Şu an bir forvet oyuncusuyla yakın temas halindeyiz. İnşallah bir aksilik olmaz ise bu oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar'da bu ismin, Trabzonspor'dan resmen istedikleri Hugo Rodallega veya Kayseri'yle yollarını ayıran Welliton olması bekleniyor.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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