Golcü müjdesi
Y.Malatya’da yönetici Erdal Gündüz, “Bir golcüyle aksilik olmazsa imzayı atacağız” dedi. Bu ismin Trabzon’dan Rodallega veya Kayseri’den Welliton olacağı öğrenildi
FORVET VE ORTA SAHAYA ACİL TRANSFER
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda forvet ve orta saha acil takviye yapacaklarını söyleyen Gündüz, "Şu an bir forvet oyuncusuyla yakın temas halindeyiz. İnşallah bir aksilik olmaz ise bu oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar'da bu ismin, Trabzonspor'dan resmen istedikleri Hugo Rodallega veya Kayseri'yle yollarını ayıran Welliton olması bekleniyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:01
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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