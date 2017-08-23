Ertuğrul Sağlam'dan hakem tepkisi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı Mevkiinde bulunan Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yapılan antrenmanı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Mina, Sadio ve Batuhan çalışmanın ilgi odağındaki isimler olurken, futbolcuların hırslı oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Sahanın tüm bölümlerini istasyon çubukları ve hunilerle işaretleyen yardımcı antrenörler, hafif tempolu koşulardan sonra çıkış, dayanıklılık ve koordinasyon ağırlıklı bir idman programı uygulattı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda tüm futbolcuların takımla birlikte çalışması teknik heyeti mutlu etti.



Y. MALATYASPOR'A MORAL ZİYARETİ

İdman başlamadan önce Malatya'da bulunan bir lokanta sahibi Hacı Doğru, futbolculara tatlılı çiçekli moral ziyaretinde bulundu. Doğru'nun getirdiği çiçeğin üzerinde 'Sağlam adam sana güveniyoruz' yazısı da gözlerden kaçmadı. Daha sonra Hacı Doğru, Ertuğrul Sağlam ve Yeni Malatyaspor'lu futbolcular toplu bir fotoğraf çekindiler.



'BAŞKASI OLSA YAPILAN O HATADA KIYAMETİ KOPARIR'

Sivas maçıyla alakalı açıklamalarda bulunan Sağlam, farklı beklentilerle gittiğini ama sonucunda üzülerek döndüğünü söyledi. Sağlam cümlelerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarısı bizim açımızdan güzel geçti. Kalemizde hiç pozisyon vermeden üzerimize hiç top gelmeden ilk yarının sonunu getirdik. Hatta o arada final paslarını verebilsek çok pozisyon üretebilecek bir karşılaşma oynadık. Bunun yanında maalesef çok nizami bir golümüzü çok basit hakem hatalarıyla verilmedi. Oyunun dengesinin bizim tarafa dönebileceği hakem şanssızlığı yaşadık. İkinci yarı kötü bir gol yedik. Tabii rakip sonrasında kendi alanına yığıldı. Biz de doğal olarak çok fazla üretken olamadık ve skoru da değiştiremedik. Beklemediğimiz ve bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu. Başkası olsa yapılan o hatada kıyameti koparır. Hakemlere de çok fazla yüklenmek istemiyorum. Takımlar da zaten hazır değil. Türkiye'de hiç bir şey futbol için şuan hazır değil. Hakemlerin de hazır olmaması gayet doğal. Onlarda inşallah bundan sonra hatalarını daha iyi görecekler ve yapmamaya çalışacaklardır."



'STAT NETLİĞE KAVUŞTU YİNE İNÖNÜ STADI'

Bu hafta sahalarında Antalyaspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını kaydeden Sağlam, şunları söyledi:

"Rakibimiz çok önemli transferleri kadrosuna katmış bir takım. Başında uzun yıllar birlikte oynadığımız kaptanlığımızı yapan Rıza hoca var. Bizim için güzel karşılaşma olacak. Stat netliğe kavuştu. Yine İnönü Stadı'nda oynayacağız. İlk Osmanlıspor maçından sonra mutlulukla şunu söylemiştik; 'yılların İnönü Stadı'na güzel bir veda yaptık' diye ama veda olmamış dolayısıyla Milli maç arasını düşünürsek Antalya maçı İnönü Stadı'na veda maçı olacaktır. İnşallah o maçı iyi değerlendirip, iyi yaşayıp güzel futbolla güzel sonuç alıp İnönü Stadı'na ikinci kez vedayı gerçekleştirmiş oluruz. Taraftarlarımızın oluşturacağı çok güzel bir atmosferde güzel bir futbolla galip olacağımıza inanıyorum. Mill maç aralarına kazanıp girmek taraftarın camianın motivasyonunu artıyor. Aradaki o 15 gün güzel geçiyor."



'BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEKTİR'

3 transferin geldiğini bunları yönetimin kendi insiyatifleri ile kattığını belirten Sağlam, "Oyuncular Batuhan ile alakalı yönetimin yatırım olarak değerlendirmesi var. Mina ile alakalıda yine yönetimin bize önerdiği bizimde değerlendirmelerimiz sonucunda onay verdiğimiz bir oyuncu. Bundan sonraki dönemde de transfer çalışmaları devam edecektir. Oyuncuların fiziksel durumuna baktığınız zaman Batuhan ile Sadio'nun çok hazır olmadıklarını görüyoruz. Mina onlara nazaran daha hazır. Oynayacak düzeyde. İnşallah onları da takımla aynı seviyeye çıkarıp önümüzdeki dönemde de bu 3 oyuncumuzdan da alabileceğimiz faydayı almaya çalışacağız" dedi.



'FUTBOLCULAR SORUYOR TESİS NE ZAMAN BİTECEK?'

Sağlam, bir takım sıkıntılarının var olduğunu belirtirken, "Bunu hep beraber paylaşıyoruz. Oyuncularımız sürekli soruyor. Tesis ne zaman bitecek? Ne zaman otele gidip gelmemiz son bulacak? Antrenman sahalarının zemini ne zaman toparlanır? Bu gibi sıkıntılar hala var. Ama biz bunları daha evvelde paylaşmıştık. Maalesef daha organize olmuş bir takım şartları yoktur. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş yapılmaya başlanıyor. Bütün çalışmalar bitirilmeye çalışılıyor. Futbolcularımız gereken özveriyi şuan zaten gösteriyor. Tabi ki çok sağlıklı bir ortam olsa maçlarımızı da yeni stadımızda oynasak, antrenman sahalarımızda halı gibi zemin olsa daha iyi olur ama bugün itibariyle olmayacak şeylerde değil. Bizim şuan tüm enerjimizi konsantrasyonumuzu Cumartesi günü oynayacağımız Antalya maçına yoğunlaştırmak o maçı nasıl kazanırız bu takımı nasıl 6 puana yükseltiriz ondan sonraki milli maç arasını nasıl o moral içerisinde tamamlarız bunu yaşamamız lazım" diye konuştu.