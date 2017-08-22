Yeni Malatyaspor 3 oyuncuyla yollarını ayırdı
Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüp, mevcut kadrosundaki 3 isimle daha yollarını ayırdı.
Evkur Yeni Malatyaspor kadrosundan 3 oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-siyahlı kulübün, Sivasspor maçından sonra Sunday Mba, Ayite ve Ahmet Aras'a kendilerine kulüp bulmalarını istediği belirtildi. Kadrosuna yeni isimler takviye ettikçe gözden çıkarılan oyuncuları bir bir gönderen Malatya ekibinde daha önce Ferhat Kiraz, Caner Arıcı, Mehmet Sak, Osman Fırat, Sezer Özmen, Yiğitcan Erdoğan, Sedat Ağçay, Vedat Kapurtu, Amutu, İrfan Başaran ve Hakan Canbazoğlu ile yollar ayrılmıştı.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın Mina, Sadio ve Batuhan transferinden sonra 'gönderin' dediği oyuncular haftanın ilk çalışmasında da yer almadı. Bu oyuncuların yönetimle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştireceği ve kulüpten alacakları karşılığında bonservisleri uygun bir bedel sayılıp takımla ilişkilerinin kesileceği öğrenildi. Geçen yılki kadrosundan 11 futbolcu gönderen Evkur Yeni Malatyaspor kadrosuna 13 yeni takviye yaptı. Alınacak yerli alternatif oyuncularla birlikte bu rakamın transfer dönemi bitene kadar 16'ya çıkması bekleniyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 16:31
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Emre Mor menajerini neden değiştirdi
Toplam 5
Yorum
gustave acaba? Türk takımlarına gelen gençlerin sonu hiç de o kadar parlak değil eğer iyi bir vizyonu yoksa
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Kocaman'ın 5 değişmezi
Toplam 6
Yorum
Rambo_37 Orta alanda tek on libero oynayıp yanında alper veya ekici oynarsa ileri çıkarsın. Dirara verilen 4.5m € ya yazık lens i alsaydın daha iyidi
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Savunma tamam
Toplam 13
Yorum
TANER Bence Hakan Balta hala oynar bu takımda..Hemde Serdar Aziz den daha iyi oynar...
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