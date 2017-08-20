Malatya'da 3 puan üzüntüsü
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da, Sivasspor deplasmanında kaybedilen 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor.
Süper Lig'deki ilk hafta maçında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Malatya temsilcisi, bu hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi.
Sivasspor karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan sarı-siyahlılar, 41. dakikada Kone, 66. dakikada da Leandrinho'nun golüne karşılık veremeyince karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve taraftarını üzdü.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Malatya ekibi, ligin 3. haftasında, yapımı sona eren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Yeni Malatya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:37
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Aykut Kocaman'a ağır sözler
Toplam 22
Yorum
mmm ersun aykuttan çok daha iyi ama arkasın da başkanı yok.
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Aykut Kocaman'a ağır sözler
Toplam 22
Yorum
/*/ ahmet hoca aykuta fazla puan vermiş sıfırlıktır.
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F.Bahçe'den Trabzon maçı açıklaması
Toplam 1
Yorum
Nevzat KARADUĞAN Seyirciye biraz saygı duyun ve adam gibi transfer yapın. Aykut hocayı bitirmeye uğraşmayın. Aykut hoca gibisini çok aradınız ama bulamadınız
Malatya'da 3 puan üzüntüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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