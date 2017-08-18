River Plate'in yıldızı İstanbul'a geldi
Evkur Yeni Malatyaspor'un Arjantin'in River Plate takımından 3+1 yıllığına anlaşma sağladığı Ekvadorlu milli futbolcu Arturo Mina, İstanbul'a geldi.
Buenos Aires'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki stoperi, Atatürk Havalimanı'nda Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır ile yönetim kurulu üyesi Suat Tekin karşıladı. Ayrıca bir grup Malatyalı taraftar da futbolcuya karşılamaya geldi. Yarın sabah sağlık kontrollerinden geçirilecek Mina, akşam saatlerinde 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
River Plate'in yıldızı İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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