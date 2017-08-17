River Plate'in yıldızı İstanbul'a geldi
Evkur Yeni Malatyaspor'un Arjantin'in River Plate takımından 3+1 yıllığına anlaşma sağladığı Ekvadorlu milli futbolcu Arturo Mina, İstanbul'a geldi.
Buenos Aires'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki stoperi, Atatürk Havalimanı'nda Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır ile yönetim kurulu üyesi Suat Tekin karşıladı. Ayrıca bir grup Malatyalı taraftar da futbolcuya karşılamaya geldi. Yarın sabah sağlık kontrollerinden geçirilecek Mina, akşam saatlerinde 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:48
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Kocaman, forvette Ahmethan'a şans verdi
Toplam 5
Yorum
Aykut senle olmaz bu iş Ahmethan ne yıldızdır ne yıldız adayıdır averaj bir futbolcu ve parlak bir geleceği de yok böyle bir kadro seçimi ile başarı gelmez
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2. ve 3. haftanın 5 maçında değişiklik
Toplam 1
Yorum
erdo61 yönetim nasıl sessiz kalıyor.bu adam hermaçta bizi katlediyor. gecen sezon ki fener maçinda ofsayttan yediğimiz golü de mi hatırlamıyorsunuz
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Nani'ye de Arda taktiği!
Toplam 21
Yorum
BOZKURT Ne nanisi maça bak Josef ozan Topal aynı hikaye devam Ekici culano bunlar kadroya giremez
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