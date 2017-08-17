 River Plate'in yıldızı İstanbul'a geldi – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    River Plate'in yıldızı İstanbul'a geldi

    River Plate'in yıldızı İstanbul'a geldi

    Evkur Yeni Malatyaspor'un Arjantin'in River Plate takımından 3+1 yıllığına anlaşma sağladığı Ekvadorlu milli futbolcu , İstanbul'a geldi.

    Buenos Aires'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki stoperi, Atatürk Havalimanı'nda Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır ile yönetim kurulu üyesi Suat Tekin karşıladı. Ayrıca bir grup Malatyalı taraftar da futbolcuya karşılamaya geldi. Yarın sabah sağlık kontrollerinden geçirilecek Mina, akşam saatlerinde 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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