River Plate'in yıldızı İstanbul'a geldi

Buenos Aires'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki stoperi, Atatürk Havalimanı'nda Yeni Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır ile yönetim kurulu üyesi Suat Tekin karşıladı. Ayrıca bir grup Malatyalı taraftar da futbolcuya karşılamaya geldi. Yarın sabah sağlık kontrollerinden geçirilecek Mina, akşam saatlerinde 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.