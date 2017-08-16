Yeni Malatyaspor, Diallo ile 2 yıllığına anlaştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Bastia takımında forma giyen Gine Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Diallo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Gevrek, 2 yıllık imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Yeni Malatyaspor, Diallo ile 2 yıllığına anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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