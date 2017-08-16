 Yeni Malatyaspor, Diallo ile 2 yıllığına anlaştı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    , Diallo ile 2 yıllığına anlaştı

    Yeni Malatyaspor, Diallo ile 2 yıllığına anlaştı

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur , Gineli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

    Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Bastia takımında forma giyen Gine Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Diallo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Gevrek, 2 yıllık imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
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