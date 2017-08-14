Malatya’dan gol şov
11 yıl sonra Süper Lig’e dönen efsane sarı-kırmızılılar, ligin flaş ekibi Osmanlı’yı yeni transferleri Barazite ve Bouatib’in (2) golleriyle devirdi. 10 kişi kalan Başkent ekibinin tek golü Maxso’dan geldi.
İKİ GOLÜN MİMARI DİA
İkinci yarıda da etkili taraf olan Malatyaspor'un 49'da Hollandalı 10 numarası Barazite'in ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Golün habercisi bu pozisyondan sonra 54'te Dia'nın düşürülmesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Barazite skoru 2-0 yapan isim oldu. 77'de yine F.Bahçeli eski yıldız Dia sahne aldı ve pasında Boutaib kendisinin 2. takımının 3. golünü ağlara gönderdi. 89'da Osmanlı'da Tisdell kırmızı gördü. Başkent ekibinde 90'da Maxso'nun golü sadece tabelayı değiştirdi.
SAĞLAM'DAN TRANSFER İSTEĞİ
Y.Malatya Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, galibiyete rağmen yönetime transfer mesajı gönderdi. Sağlam, "Güzel bir maç oldu bizim için, ama çok eksikiğimz var. Acilen gidermemiz lazım. Takıma sonradan katılanlar var. Onların da fiziksel eksikliği bariz şekilde görünüyor ama bu olumsuzluklara rağmen galip geldik, çocuklar güzel iş yaptılar" dedi.
BÜLENT UYGUN KALKAVAN'A ÇATTI
Osmanlı Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü. Uygun, "İyi oynadığımız bir anda maalesef gol yedik. 2. yarıda Dia çift daldı, hakem 40 metreden penaltı verdi. Kalkavan maçın kaderini değiştirdi. Yalandan fauller vermeleri klasik hakem göstergesi, o yüzden Mete Kalkavan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
ZAFERLE VEDA SELFİESİ
Yeni stadına izin çıkmadığı için son kez İnönü Stadı'na ayak basan Y.Malatyaspor, eski stadına galibiyetle veda etti. Sarı-kırmızılı takım bu anı çektikleri selfieyle ölümsüzleştirdiler.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Malatya’dan gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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