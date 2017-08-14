 Malatya’dan gol şov – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Malatya’dan gol şov

    Malatya’dan gol şov

    11 yıl sonra Süper Lig’e dönen efsane sarı-kırmızılılar, ligin flaş ekibi Osmanlı’yı yeni transferleri Barazite ve Bouatib’in (2) golleriyle devirdi. 10 kişi kalan Başkent ekibinin tek golü Maxso’dan geldi.

    E.Y. Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yaptı. 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönen sarı-kırmızılılar, geçen sezon Avrupa'da tarih yazan 'u cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta 3 golle geçip şov yaptı. Malatya, henüz 10'da Strasbourg'dan yeni transferi Faslı golcüsü Boutaib'le ligde siftah yaptı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

    İKİ GOLÜN MİMARI DİA
    İkinci yarıda da etkili taraf olan Malatyaspor'un 49'da Hollandalı 10 numarası Barazite'in ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Golün habercisi bu pozisyondan sonra 54'te Dia'nın düşürülmesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Barazite skoru 2-0 yapan isim oldu. 77'de yine F.Bahçeli eski yıldız Dia sahne aldı ve pasında Boutaib kendisinin 2. takımının 3. golünü ağlara gönderdi. 89'da Osmanlı'da Tisdell kırmızı gördü. Başkent ekibinde 90'da Maxso'nun golü sadece tabelayı değiştirdi.

    SAĞLAM'DAN TRANSFER İSTEĞİ
    Y.Malatya Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, galibiyete rağmen yönetime transfer mesajı gönderdi. Sağlam, "Güzel bir maç oldu bizim için, ama çok eksikiğimz var. Acilen gidermemiz lazım. Takıma sonradan katılanlar var. Onların da fiziksel eksikliği bariz şekilde görünüyor ama bu olumsuzluklara rağmen galip geldik, çocuklar güzel iş yaptılar" dedi.

    BÜLENT UYGUN KALKAVAN'A ÇATTI
    Osmanlı Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü. Uygun, "İyi oynadığımız bir anda maalesef gol yedik. 2. yarıda Dia çift daldı, hakem 40 metreden penaltı verdi. Kalkavan maçın kaderini değiştirdi. Yalandan fauller vermeleri klasik hakem göstergesi, o yüzden Mete Kalkavan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    ZAFERLE VEDA SELFİESİ
    Yeni stadına izin çıkmadığı için son kez İnönü Stadı'na ayak basan Y.Malatyaspor, eski stadına galibiyetle veda etti. Sarı-kırmızılı takım bu anı çektikleri selfieyle ölümsüzleştirdiler.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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