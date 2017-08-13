Yeni Malatyaspor galibiyetle başladı

Yapımı tamamlanan Yeni Malatya Stadı'ndaki bazı eksikleri nedeniyle Malatya İnönü Stadı'nda yapılan maçın 10. dakikasında Faslı forvet Khalid Boutaib'in golüyle öne geçen ev sahibi takım, devre arasına 1-0 üstün girdi.



Mücadelenin 53. dakikasında Nacer Barazite'nin penaltıdan bulduğu golle 2 farklı üstünlük kuran Evkur Yeni Malatyaspor, Boutaib ile 77. dakikada bir gol daha buldu. Osmanlıspor'un 90+4. dakikada Andreas Beyer Maxso'nun ayağından bulduğu golle fark 2'ye inse de Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan ve 2010 yılında Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlılar, 31 yıllık tarihinde ilk kez çıktığı Süper Lig'e 3 puanla başladı.



İLK GOL BOUTAİB'TEN

Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki ilk golünü yeni transfer Boutaib kaydetti. Mücadelenin 10. dakikasında Nacer Barazite'nin pasında fileleri havalandıran Faslı golcü, Süper Lig'deki ilk sezonuna başlayan Malatya temsilcisi adına tarihi bir gole imza attı.



SEZONUN İLK KIRMIZI KARTI ÇIKTI

Karşılaşmada kırmızı kartla oyundan atılan Osmanlısporlu Tonia Tisdell, sezonun ilk kırmızı kartını gördü. Müsabakanın 75. dakikasında oyuna giren Tisdell, 89. dakikada Murat Akça'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyunda 14 dakika kalabilen 25 yaşındaki Liberyalı futbolcu, bu sezon oyundan atılan ilk oyuncu oldu.



İNÖNÜ STADI'NA VEDA MAÇI

Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli Malatya İnönü Stadı'na veda edildi. Stada geçen sezonun 33. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor müsabakası olduğu açıklanmıştı ancak açılışı yapılan Yeni Malatya Stadı'nda çim bakımının devam etmesi ve eksikler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verdi. Böylece veda edilen Malatya İnönü Stadı'nda 11 yıl aradan sonra tekrar bir Süper Lig maçı oynandı.



MALATYA'NIN 11 YILLIK HASRETİ SON BULDU

En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatya'nın özlemi, 11 yıl sonra şehrin başka bir takımıyla sona erdi. 2005-2006 sezonunu 36 puanla 16. sırada tamamlayarak Süper Lig'e veda eden Malatyaspor, profesyonel liglerde tutunamayarak, Malatya amatör küme futbol liglerine kadar geriledi. Malatyaspor'un düşüşünün ardından Malatya futbolunun umudu olan Yeni Malatyaspor, şehrin 11 yıllık özlemini sonlandırarak, Süper Lig'e çıkmıştı.