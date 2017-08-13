İnönü Stadı'na galibiyetle veda

Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli bir maça çıktıklarını belirtti.

Uzun yıllar Süper Lig'den ayrı kalmış bir camianın ilk karşılaşması olduğunu aktaran Sağlam, "İyi başlamak gerekiyordu. Üç puanla başlamak, camianın ve taraftarın moralini üst seviyelere çıkardı. Malatya İnönü Stadı'nın kapanış maçı oldu. O yüzden buraya güzel bir veda yakışırdı. Biz de onu yaptık. Sezona 3 puanla başlamak güzel." diye konuştu.

Alınan galibiyettin bazı gerçekleri görmekten kendilerini alıkoymayacağının altını çizen Ertuğrul Sağlam, bazı noktalara transferlerin acilen yapılması ve daha iyi kadroyla sahaya çıkmaları gerektiğine değindi.

Rakibi iyi analiz ettiklerini ve güzel gollerle 3 puanı aldıklarını kaydeden Sağlam, tüm futbolculara teşekkür etti.

- Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, galibiyetten dolayı Evkur Yeni Malatyaspor'u kutlarken, iyi oyunlarını sonuca yansıtamamaktan yakındı.

İyi oynadıkları anda kalelerinde gol gördüklerini dile getiren Uygun, "Kaybettiğimiz 3 puan var. Yeni transferlerle özlenen Osmanlıspor'u herkese izleteceğiz." dedi.

Maçın hakeminin aleyhlerine verdiği penaltı ve kırmızı kart kararlarının haksız olduğunu savunan Uygun, bu durumun oyuncuları da demoralize ettiğini sözlerine ekledi.