M.Başakşehir - Bursaspor (canlı anlatım)
Süper Lig, bugün saat 21.45’te M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla kapılarını açıyor.
Süper Lig'de 2017-18 futbol sezonu M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan yeni sezonun açılış maçında, Bursaspor, yenilenen kadrosu ve Fransız yeni Teknik Direktörü Paul Le Guen ile birlikte ilk sınavını verecek. Şampiyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabartan sonuçlar alan ve play-off turuna yükselen Başakşehir ise geçen sezonki başarısını bu sezon şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.
SAAT: 21.45
STAT: Fatih Terin
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.
BURSASPOR: Harun, Barış, Titi, Ekong,Aziz, Badu, Agu, Batalla, John, Stancu, Deniz.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:57
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
N0_Name Gomis yerine bunu alsaydık keşke. Gs oyun tarzına Love daha yatkın sanki. Tarz dediğim topu eveleyip gevelemek yani Love daha çok gol atardı
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Kartal’dan 4.7 milyon TL kar
Toplam 6
Yorum
Gerçek 30 verip 1 almiyoruz. Bu dogru yolda oldugumuzu gosteriyor. Besiktas'a nice kârli gelecek seneler diliyorum...
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
gs4ever 20 si penalti olursa mümkündür :))
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