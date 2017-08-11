 M.Başakşehir - Bursaspor (canlı anlatım) – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    M.Başakşehir - Bursaspor (canlı anlatım)

    M.Başakşehir - Bursaspor (canlı anlatım)

    Süper Lig, bugün saat 21.45’te M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla kapılarını açıyor.

    Süper Lig'de 2017-18 futbol sezonu M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan yeni sezonun açılış maçında, Bursaspor, yenilenen kadrosu ve Fransız yeni Teknik Direktörü Paul Le Guen ile birlikte ilk sınavını verecek. Şampiyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabartan sonuçlar alan ve play-off turuna yükselen Başakşehir ise geçen sezonki başarısını bu sezon şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

    SAAT: 21.45
    STAT: Fatih Terin
    BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.
    BURSASPOR: Harun, Barış, Titi, Ekong,Aziz, Badu, Agu, Batalla, John, Stancu, Deniz.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:57
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