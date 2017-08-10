Evkur Yeni Malatyaspor'un stadı belli oldu
Süper Lig'in ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor maçı Malatya İnönü Stadı'nda oynanacak.
Yapımı tamamlanan Yeni Malatya Stadyumu'nda çim bakımının devam etmesi ve eksikler nedeniyle karşılaşmanın Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verildi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, "13 Ağustos tarihinde oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:29
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Sissoko gerçekleri
Toplam 4
Yorum
gökhan trabzonsporumuza böyle bi oyuncu lazım eyyyyy ustaaaa hadi geciktirme şu adamıda al
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Antalyaspor maçında sahada olacak mı?
Toplam 3
Yorum
h.kuzu sakatlanmazsa bu sezonun gol kralı olur
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Başkanlık için kolları sıvadı
Toplam 8
Yorum
ua cahil cahil yorum yapmayın adnan polat faruk süren bu isimler liseli değildi.
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