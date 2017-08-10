 Evkur Yeni Malatyaspor'un stadı belli oldu – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    'un stadı belli oldu

    Evkur Yeni Malatyaspor'un stadı belli oldu

    Süper Lig'in ilk haftasında - maçı 'nda oynanacak.

    Yapımı tamamlanan Yeni Malatya Stadyumu'nda çim bakımının devam etmesi ve eksikler nedeniyle karşılaşmanın 'nda oynanmasına karar verildi.

    'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, "13 Ağustos tarihinde oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor- maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:29
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