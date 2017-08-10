 4 yıldız yola çıktı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    4 yıldız yola çıktı

    4 yıldız yola çıktı

    Malatyaspor’da 4 önemli oyuncu birkaç güne geliyor

    SÜPER Lig'in transferde hareketli kulüplerinden Yeni Malatyaspor'da yönetici Erdal Gündüz, müjdeyi verdi. Gündüz, "Keşke transfer ve tesis noktasında Süper Lig'e tam hazır girebilseydik ama artık lig başlıyor şimdi bunlara takılmamamız lazım. Transferde 4 önemli oyuncuyu en geç 5 gün içinde açıklarız. Eksiklerimiz olmasına rağmen, çıkıp Osmanlıspor karşısında en iyi mücadeleyi gösterecek güçte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada TFF'nin eksikleri nedeniyle maç oynanmasına izin vermediği yeni stat konusunda Gündüz, bugün bir karar vereceklerini açıkladı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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