4 yıldız yola çıktı
Malatyaspor’da 4 önemli oyuncu birkaç güne geliyor
SÜPER Lig'in transferde hareketli kulüplerinden Yeni Malatyaspor'da yönetici Erdal Gündüz, müjdeyi verdi. Gündüz, "Keşke transfer ve tesis noktasında Süper Lig'e tam hazır girebilseydik ama artık lig başlıyor şimdi bunlara takılmamamız lazım. Transferde 4 önemli oyuncuyu en geç 5 gün içinde açıklarız. Eksiklerimiz olmasına rağmen, çıkıp Osmanlıspor karşısında en iyi mücadeleyi gösterecek güçte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada TFF'nin eksikleri nedeniyle maç oynanmasına izin vermediği yeni stat konusunda Gündüz, bugün bir karar vereceklerini açıkladı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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