 Süper Lig çok coşkulu – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Süper Lig çok coşkulu

    Süper Lig çok coşkulu
    Yeni Malatya'nın dünyaca ünlü transferi Süper Lig'i övdü. 29 yaşındaki sol bek, "Başkanla konuştuktan sonra iyi bir proje olduğunu düşündüm ve Yeni Malatyaspor'a geldim. Coşkulu bir ligde oynayacağım. Takım olarak da iddialıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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