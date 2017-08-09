Süper Lig çok coşkulu
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:52
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Mustafa Denizli'nin yeni adresi belli oldu!
Toplam 3
Yorum
REAL FB Uyuz uyuz konusmasini dinleyecegiz, pratikte basarisiz olurlar, konusurken ahkam keserler. Bana aylik versinler 3000 tl, daha iyi konusurumm
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Benfica'dan son dakika Talisca hamlesi
Toplam 23
Yorum
tg beceriksizler
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Fikret Orman'dan zehir zemberek sözler
Toplam 6
Yorum
HASAN HİÇ BİR KULÜP KENAR SÜSÜ DEĞİLDİR.BUNU ANLA O KAFANA SOK.FAZLA KONUŞMA KONUŞTUKCA BATIYORSUN.ANTİPATİK OLUYORSUN.
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