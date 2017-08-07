 Yeni Malatyaspor’a coşkulu karşılama – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yeni Malatyaspor’a coşkulu karşılama

    Yeni Malatyaspor’a coşkulu karşılama

    Ankara’da oynadığı TSYD Turnuvası’nın ardından Malatya’ya gelen Evkur Yeni Malatyaspor’u havaalanında taraftarlar coşkuyla karşıladı.

    Hazırlık kampı süresince 1 ay Malatya'dan uzak kalan sarı-siyahlı takımı havaalanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.
    Taraftarın tezahüratları ve sevgi gösterileri arasında uzun süre havaalanından ayrılmayan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.
    Sürpriz karşılama için taraftara teşekkür eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelip bizi bu şekilde karşılamanızı inancınızın bir yansıması olarak kabul ediyorum. İnşallah birlik, beraberlik ruhuyla bu sezon bizim için güzel geçer. Ayaklarınıza sağlık, bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

    Taraftarın sıcak ilgisi karşısında bazı yabancı oyuncuların şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:55
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