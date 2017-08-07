Yeni Malatyaspor’a coşkulu karşılama
Ankara’da oynadığı TSYD Turnuvası’nın ardından Malatya’ya gelen Evkur Yeni Malatyaspor’u havaalanında taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Taraftarın tezahüratları ve sevgi gösterileri arasında uzun süre havaalanından ayrılmayan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.
Sürpriz karşılama için taraftara teşekkür eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelip bizi bu şekilde karşılamanızı inancınızın bir yansıması olarak kabul ediyorum. İnşallah birlik, beraberlik ruhuyla bu sezon bizim için güzel geçer. Ayaklarınıza sağlık, bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
Taraftarın sıcak ilgisi karşısında bazı yabancı oyuncuların şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:55
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Gözyaşlarına boğuldu
Toplam 48
Yorum
YA SU KOKLATMADI. E. TOROĞLU ŞAHİT PEPE NİN HATA YAPMASI BİR ŞEY DEĞİL. BUNLAR FUTBOLDA VAR, LAKİN FIRAT AYDINUS BÜTÜN KARARLARINDA BJK NİN YANINDA İDİ. AYNI HATALARDA KONYA
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 29
Yorum
ertunç aatıf, rvp, roman, ozan, hasan ali, şener, stoch, volkan ve fernandao gibi isimlerle neyin hayalini kurmamızı istiyorsun? uefa? şam ligi?
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 12
Yorum
NE OLDUM DEMEMELİ BU OLAYLARIN SEBEBİ BEŞİKTAŞDIR. 2 YILDIR BURNUNDAN KIL ALDIRMAYANLAR TÜM TÜRKİYENİN ANTİPATİSİNİ KAZANMAYA BAŞLADI. BJK NEFRETİ BAŞLADI..
Yeni Malatyaspor’a coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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