Sağlam, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp döneminin ardından Malatya'ya gelerek çalışmalara başladıklarını belirtti.

Yeni sezonun hem takımlar hem de Türk futbolu için hayırlı olması temennisinde bulunan Sağlam, futbolun içerisinde olması hoş karşılanmayacak olayların, davranışların sezon sonuna kadar yaşanmamasını diledi.

Sağlam, Malatya'ya geldiklerinde tesislerin modernlikten ve Süper Lig'den uzak olduğunu gördüklerini anlatarak, çalışmaların sürdüğü tesisin eylül ayı ortasına kadar açılmasının planlandığını ifade etti.



"TRANSFERDE GEÇ KALDIK"

Takımla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Transferde geç kaldık. Hafta sonu sezon başlayacak ama bizim halen üç, dört pozisyonda çok önemli eksiklerimiz var. Bazı gelişmelerin olmasını istiyor ve bekliyoruz. Takımdaki eksikliklerimizi bir an evvel giderirsek, hem kadro kalitesini yükseltmiş olacağız, hem de istediğimize yakın kadroyla lige başlamış olacağız. Onun dışında elimizde bulunan oyuncularımızın şu ana kadar herhangi bir sakatlığı yok."

Sağlam, Osmanlıspor ile oynayacakları karşılaşmanın nerede oynanacağının belli olmadığını aktararak, "Gönül, seyircisiz de olsa maçı kendi şehrimizde, Malatya'da oynamak istiyor. İnşallah bu haftayı iyi değerlendirip, hafta sonu Osmanlıspor karşılaşmasıyla lige iyi bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER OLACAK"

Takımın başına geldiklerinde 6 transfer yapıldığını anlatan Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfere tam anlamıyla hakim olamadık, bunu açıkça söylemek istiyorum. En azından bundan sonra kendi anlayışımıza, futbol yapımıza ve sistemimize uygun oyuncuları kadromuza katabiliriz. Ayrılacak isimler olacak. Normalde bu kadrodan 5-6 oyuncunun daha ayrılması gerekiyor. Hafta sonu kadrolar 21 kişiye çıktı, açıkçası o yüzden oyuncuları gönderemiyoruz. Yoksa şu anda bizim Süper Lig için hedeflediğimiz, başarıya götürecek 13-14 oyuncumuz var."



OSMANLISPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Sarı-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcularla toplantı yaptı.

Antrenmana futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.