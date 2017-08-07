Diallo Malatya'da
Beşiktaş’ın gündeminde olduğu öne sürülen ancak daha sonra doğrulanmayan, Fransa’da Bastia’da oynayan 26 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılılar’a ‘evet’ dedi.
TSYD Turnuvası'nda, Gençlerbirliği ile Karabükspor karşısında oynanan 2 maçın yönetim ve teknik heyeti memnun etmemesi üzerine acil transfer kararı alındı. Yönetimin Süper Lig'in ilk haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasına kadar kadrosuna 3 üst düzey takviye yapacağı belirtildi.
Malatyaspor'un bu doğrultuda Fransa'da Bastia'da oynayan ve kontratı sezon sonu bitecek 26 yaşındaki Gineli orta sahayı Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi. Ancak başarılı oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girmesi Malatya'nın planlarını sekteye uğrattı. Kriz, Kara Kartal'ın bu futbolcuyla ilgilenmediğini açıklamasıyla çözüme kavuştu ve genç dinamonun sarı-kırmızılıların teklifine 'evet' dediği bildirildi.
Gine Milli Takımı'nın da formasını 26 maçta terleten ve 7 kez ağları havalandıran Diallo, orta saha merkez oyuncusu. 1.82 boyundaki futbolcu geçen sezon 30 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Diallo Malatya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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