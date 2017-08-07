Diallo Malatya'da

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu öne sürülen ancak daha sonra doğrulanmayan, Fransa’da Bastia’da oynayan 26 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılılar’a ‘evet’ dedi.

Transferde Dia, Barazite ve Cissokho gibi önemli isimleri kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, bir isme daha imza attırmak üzere. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bastia'nın orta saha oyuncusu Sadio Diallo'nun sarı-kırmızılıların teklifi üzerine İstanbul'a geldi.



TSYD Turnuvası'nda, Gençlerbirliği ile Karabükspor karşısında oynanan 2 maçın yönetim ve teknik heyeti memnun etmemesi üzerine acil transfer kararı alındı. Yönetimin Süper Lig'in ilk haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasına kadar kadrosuna 3 üst düzey takviye yapacağı belirtildi.



Malatyaspor'un bu doğrultuda Fransa'da Bastia'da oynayan ve kontratı sezon sonu bitecek 26 yaşındaki Gineli orta sahayı Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi. Ancak başarılı oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girmesi Malatya'nın planlarını sekteye uğrattı. Kriz, Kara Kartal'ın bu futbolcuyla ilgilenmediğini açıklamasıyla çözüme kavuştu ve genç dinamonun sarı-kırmızılıların teklifine 'evet' dediği bildirildi.



Gine Milli Takımı'nın da formasını 26 maçta terleten ve 7 kez ağları havalandıran Diallo, orta saha merkez oyuncusu. 1.82 boyundaki futbolcu geçen sezon 30 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı.