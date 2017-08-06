 Muhteşem açılış – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Muhteşem açılış

    Muhteşem açılış

    , Malatya Stadyumu ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılışını yaptı. Vatandaşlar Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

    , Malatya Büyükşehir Belediye binası yanında düzenlenen, "Malatya Stadyumu ve Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından şehir merkezine seyir halindeyken bir grup atlı, havaalanı kavşağında Erdoğan'ı karşıladı. Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik İhtisas Kulübü üyeleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunuldu

    BAKAN BAK'LA KONFERANS
    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrasında, Malatya Stadyumu'nun açılışını yaptı. Erdoğan, statta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a video konferansla bağlandı. Bakan Bak, stadyumun inşasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Malatyaspor'a yeni sezonda başarılar diledi. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle, Malatya Stadyumu ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılış kurdelesini kesti.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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