Gevrek: Süper Lig'de kalıcı olacağız

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Bu sezon ilk kez mücadele edeceğimiz Süper Lig’de hedefimiz kalıcı bir takım olabilmek” dedi.

Malatya Stadyumu'nun açılışı için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu 44 numaralı formayı hediye ederken, 'Biz sizi Malatya olarak biliyoruz' sözleriyle futbol kamuoyunun gündemine oturan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları ve takımın yeni sezon hedefiyle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'deki ilk sezonlarında hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu belirten Gevrek, "Bu sezon ilk kez mücadele edeceğimiz Süper Lig'de hedefimiz kalıcı bir takım olabilmek. Biz burada uzun vadeli hedefler koyduk. Tabi bu sene ilk senemiz olduğu için burada kalıcı olmak önemli. Biliyorsunuz 3 yıllık hedefimiz vardı, bu 3 yıllık hedefimizi bire bir gerçekleştireceğiz. Bu sene bizim için çok önemli. Bu sene Süper Lig'de kalıcı olmakla berabere, ortaya koyacağımız projelerin alt yapısı, üst yapısı bunların hepsini yapacağız"dedi.



"Zemini de bugün gidip kontrol ettik, zemin de iyi"

Açılışı yapılan yeni stadın zeminin iyi durumda olduğunu söyleyen Gevrek, "Böyle bir stadı Malatya'ya kazandırdıkları için sayın cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uzun zamandır inşaatı devam ediyordu biliyorsunuz. Ufak tefek sıkıntılar dışında stadımız bitme noktasına geldi. Bu açılışla birlikte hem şehrimiz güzel bir stat kazandı, hem de Malatyaspor inşallah bundan sonra maçlarını orada yapacak. Bizim için önemli. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımın yeni stadında oynaması çok önemli. İnşallah biz Osmanlı maçını orada oynamak istiyoruz. Zemini de bugün gidip kontrol ettik, zemin de iyi" ifadelerini kullandı.



"Daha 3 tane önemli isim alacağız"

Takıma 3 tane önemli takviye yapacaklarını söyleyen Gevrek, "TSYD Turnuvası'nda açık söyleyeyim ben takımı iyi gördüm. Hazır olmayan oyuncularımız var. Özellikle maçın ikinci yarısındaki değişikliklerle berabere o kalite faktörünü gördük. Sonuçta değil de oynanan oyun iyi. Daha 3 tane önemli isim alacağız. O gelecek 3 tane önemli isimle de takımın her geçen gün daha iyi duruma geleceğine inanıyorum. İyi bir takım kurduk, yeni bir takımız, kolay değil sıfırdan bir takım kuruyorsun. Ben takviyelerle berabere daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.