Erdoğan’dan ‘53 numaralı forma’ esprisi
Yapımı tamamlanan bazı eserlerin ve yeni stadyumun açılışı için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a adının yazılı olduğu 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.
Bunun üzerine Erdoğan gülerek, hediye edilen formayı kabul etti.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:04
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
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