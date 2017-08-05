 Erdoğan’dan ‘53 numaralı forma’ esprisi – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Erdoğan’dan ‘53 numaralı forma’ esprisi

    Erdoğan’dan ‘53 numaralı forma’ esprisi

    Yapımı tamamlanan bazı eserlerin ve yeni stadyumun açılışı için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a adının yazılı olduğu 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

    Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in elinden 44 numaralı formayı alan Erdoğan, "Olmaz 44 olmaz. 53 olacak" diyerek, kendi memleketinin plaka numarasını ima etti. Başkan Gevrek de "Biz sizi Malatyalı olarak biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde cevap verdi.

    Bunun üzerine Erdoğan gülerek, hediye edilen formayı kabul etti.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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