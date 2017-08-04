 10. transfer Turgut Doğan – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    10. transfer Turgut Doğan

    10. transfer Turgut Doğan

    Transferin hareketli kulübü , bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarıkırmızılılar Kasımpaşa’dan sol açık ’le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Süper Lig'in yeni takımı efsane Malatyaspor, transferde dur durak bilmiyor. Dia, Cissokho, Barazite ve Yalçın Ayhan gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarıkırmızılılar'ın 10. transferi Turgut Doğan Şahin oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan 29 yaşındaki tecrübeli sol kanatla 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

    Yıldızı Samsunspor'da parlayan Turgut; Ankaragücü, G.Antep, Kayseri ve G.Birliği ve Kasımpaşa formalarını terletirken, G.Antep'ten Trabzonspor'a transfer olmuş ancak forma giyemeden Kayseri'ye gönderilmişti. Deneyimli futbolcu, geçen 17'si ilk 11 olmak üzere 37 karşılaşmaya çıkarken, 6 gol, 8 asistle oynadı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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