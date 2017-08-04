10. transfer Turgut Doğan
Transferin hareketli kulübü Yeni Malatyaspor, bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarıkırmızılılar Kasımpaşa’dan sol açık Turgut Doğan Şahin’le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldızı Samsunspor'da parlayan Turgut; Ankaragücü, G.Antep, Kayseri ve G.Birliği ve Kasımpaşa formalarını terletirken, G.Antep'ten Trabzonspor'a transfer olmuş ancak forma giyemeden Kayseri'ye gönderilmişti. Deneyimli futbolcu, geçen 17'si ilk 11 olmak üzere 37 karşılaşmaya çıkarken, 6 gol, 8 asistle oynadı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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Toplam 6
Yorum
Serdar 37 Ya şu araplarda ne para var
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Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
10. transfer Turgut Doğan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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