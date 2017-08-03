 Türkiye aşkıyla Malatya’da – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Türkiye aşkıyla Malatya’da

    Türkiye aşkıyla Malatya’da

    Daha önce de Süper Lig’den teklifler aldığını belirten Cissokho, “Bir Türk takımında oynamayı istiyordum. Bir an önce takımla kaynaşma” dedi.

    transferde bombayı patlattı; A.Villa'dan ünlü Fransız sol bek Aly Cissokho, Başkan Adil Gevrek'in de katıldığı İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla 2 yıllık resmi imzayı attı. Başkan Gevrek, "1 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet transferi daha yapacağız. Cissokho'nun transferi biraz zaman aldı. Cissokho'nun transferinde, Malatya'da savaş olduğuna dair laflar edildi. Bunlar Türkiye'nin imajı için iyi değil. Bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar birçok Avrupa ülkesinden daha emniyetli bir ülkemiz var. Futbolcumuz bize inandı, şehri araştırdı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

    BENİM İÇİN FIRSATTI
    Daha önce de Süper Lig'de oynama şansı bulduğunu söyleyen Cissokho ise, "Bir Türk takımında oynamayı istiyordum. Bir an önce takımla kaynaşmak istiyorum ve Malatya'da başlamak istiyorum. Geçen yıl birçok fırsat buldum Süper Lig'de oynamak için. Ancak geçen yıl bulunduğum takımda hem doğru zaman değildi hem de başkan gitmemi istemiyordu. Bu sene yakaladığım fırsatı ise değerlendirmek istedim" diye konuştu.

    AÇILIŞ CUMHURBAŞKANI'YLA
    Başkan , sarı-kırmızılıların yeni stadında lige başlayacağını belirtip, açılışı cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacaklarını söyledi. Gevrek, "Bu cumartesi günü inşallah stadımızı açıp Osmanlı maçını stadımızda oynamak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılarımız kaldı. İnşallah stadımızı Sayın Cumhurbaşkanımız'ın katılacağı açılışla yapacağız" temennisinde bulundu.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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