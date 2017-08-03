Türkiye aşkıyla Malatya’da
Daha önce de Süper Lig’den teklifler aldığını belirten Cissokho, “Bir Türk takımında oynamayı istiyordum. Bir an önce takımla kaynaşma” dedi.
BENİM İÇİN FIRSATTI
Daha önce de Süper Lig'de oynama şansı bulduğunu söyleyen Cissokho ise, "Bir Türk takımında oynamayı istiyordum. Bir an önce takımla kaynaşmak istiyorum ve Malatya'da başlamak istiyorum. Geçen yıl birçok fırsat buldum Süper Lig'de oynamak için. Ancak geçen yıl bulunduğum takımda hem doğru zaman değildi hem de başkan gitmemi istemiyordu. Bu sene yakaladığım fırsatı ise değerlendirmek istedim" diye konuştu.
AÇILIŞ CUMHURBAŞKANI'YLA
Başkan Adil Gevrek, sarı-kırmızılıların yeni stadında lige başlayacağını belirtip, açılışı cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacaklarını söyledi. Gevrek, "Bu cumartesi günü inşallah stadımızı açıp Osmanlı maçını stadımızda oynamak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılarımız kaldı. İnşallah stadımızı Sayın Cumhurbaşkanımız'ın katılacağı açılışla yapacağız" temennisinde bulundu.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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