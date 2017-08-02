Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor'da

Deneyimli futbolcu için Güneşli'de bulunan bir otelde düzenlenen imza törenine, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, asbaşkan Aziz Yalçınkaya ve futbol şube sorumlusu Burak Çakır da katıldı.

İmza töreninde konuşan başkan Adil Gevrek, Aly Cissokho'nun önemli bir transfer olduğunu belirterek, "Uzun zamandır peşinde olduğumuz, Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Transfer biraz zor oldu ama futbol şube sorumlumuza ve transferde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Daha önce 5 önemli transfer yapacağımızı söylemiştik. İkisi bitti." ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan yeni stadın 5 Ağustos Cumartesi günü açılış töreninin gerçekleştirileceğini vurgulayan Gevrek, "Açılışı uzun zamandır bekliyorduk. Önümüzdeki cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yeni stadımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Stadımız, Malatya'ya büyük prestij kazandıracak. Önümüzdeki Osmanlıspor maçını bir aksilik olmazsa stadımızda oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Adil Gevrek, transfer sürecinde Türkiye'den bazı menajer ve yöneticilerin asılsız iddialarda bulunduklarını ve bunun da futbolcuları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Transferleri Türkiye'ye getirmenin zor bir süreç olduğunun altını çizen Gevrek, şunları kaydetti:

"Malatya, çok güzel bir şehir. Malatya'da savaş olduğu yönünde yalan bilgiler verilmiş. Bu etik değil. Futbolcunun aklını çelmek için farklı farklı yalanlar söylenmiş. Bu yalanlar ülkeye zarar verir. Ülkemiz, birçok yerden emniyetlidir. Ülkemizi kötü yansıtmaya çalışıyorlar. Malatya Doğu'nun Paris'i, büyük şehir. İnanın ülkemizin her yeri, Hakkari, Diyarbakır gibi tüm şehirleri emniyetlidir. Futbolcumuz bu konuda bizlere inandı, şehri araştırdı, gördü ve bu yalanlara asla itibar etmedi."



Cissokho: "Çok mutluyum"

İngiltere'nin Aston Villa takımından kadroya katılan Aly Cissokho ise sarı-siyahlı ekibe transferinden dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Transferde katkısı bulunan herkese teşekkür eden 29 yaşındaki sol bek, şunları ifade etti:

"Menajerime, başkanımıza ve bu anlaşmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir. Çok mutluyum. Daha önce birçok büyük takımda oynama fırsatı buldum, bu da benim şansım. Teklif alınca araştırdım. Takımda yer alan isimleri duyunca böyle bir fırsatı değerlendirdim. Bir an önce takımla kaynaşıp, çalışmalara başlamak istiyorum."

Aly Cissokho, geride kalan yıllarda Galatasaray ile adının anıldığının hatırlatılması üzerine, "Geçen yıl Süper Lig'den birçok teklif aldım ancak oynadığım takım izin vermediğinden değerlendiremedim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aly Cissokho, kendisini 2 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.