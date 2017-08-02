 Aly Cissokho imzaya geldi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    imzaya geldi

    Aly Cissokho imzaya geldi
    Süper Lig'in yeni ekibi daha önce anlaşmaya vardığı A.Villa'dan sol bek Aly Cissokho'yu İstanbul'a getirdi. Daha önce ön protokol yapılan Cissokho ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılılar, sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ile yollarını ayırdı. Ferhat, geçen sezon devre arası geldiği Malatya'da beklenen performansı sergileyememişti.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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