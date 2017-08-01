Yeni Malatya’da 3 baba transfer

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gevrek, "Cissokho dışında 3 transfer daha yapacağız ve o üç oyuncu baba transfer olacak. Bunlar stoper, orta saha ve forvet olacak" dedi. Başkan Gevrek, gündemlerindeki Trabzon'dan Rodallega ve Medipol Başakşehir'den İrfan Can için beklemede olduklarını belirtti.