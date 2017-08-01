 Yeni Malatya’da 3 baba transfer – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Yeni Malatya’da 3 baba transfer

    Yeni Malatya’da 3 baba transfer

    Başkanı , transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Gevrek, "Cissokho dışında 3 transfer daha yapacağız ve o üç oyuncu baba transfer olacak. Bunlar stoper, orta saha ve forvet olacak" dedi. Başkan Gevrek, gündemlerindeki Trabzon'dan Rodallega ve Medipol Başakşehir'den İrfan Can için beklemede olduklarını belirtti.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:38
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