Yeni Malatyaspor’da kombine ücretleri açıklandı
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kombine, tek maçlık giriş ücreti ve reklam fiyatlarını duyurdu.
Kale arkaları, doğu ve batı tribünü diye adlandırılan eski adıyla maraton ve kapalı olarak bilinen tribünlerde kombine satışına gidecek yönetim, kombine fiyatlarını ise şöyle belirledi: "Doğu Alt Tribün kombine 400 TL, Batı Alt Tribün Kombine 500 TL, Kale Arkası kombine 170 TL."
LED pano reklam ücretinde ise iki farklı tarife belirleyen kulüp, sezonluk 1 dakikalık ücreti 60 bin TL, maç başına ise 1 dakikalık ücreti 3 bin 530 TL olarak açıkladı. Sezonluk LED reklam panosu almayanlar için 4 büyük maçlardaki dakika tarifesinin değişebileceğini aktaran yönetim, kombine satışlarının ise E-bilet sisteminin yeni stadyuma kurulması halinde başlayacağını duyurdu.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:13
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Taraftardan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 7
Yorum
bjkli terim hoplaya zıplaya gitti dünyanın parasını verdiler ama güneş gitmeyecek boşuna kendi kendinize gelin güvey olmayın
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Şenol Güneş'i bekleyen maraton
Toplam 8
Yorum
GS'li Bjk li arkadaslara sesleniyorum. en iyi hoca senol hocadır. şu an için de milli takımı ona emanet edelim bjk'yi bırak demiyoruz mesele milli
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 70
Yorum
Mehmet Erten Özbek kardeşler ne kadar para sizi doyurur onu söyleyin de verelim. Bir yandan siz, öte yanda bekleyen Terim düşün yakamızdan.
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