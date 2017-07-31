Yeni Malatyaspor’da kombine ücretleri açıklandı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kombine, tek maçlık giriş ücreti ve reklam fiyatlarını duyurdu.

2017-2018 sezonunda tüm maçlar için bilet fiyatları Batı Alt Tribün 30, Batı Üst Tribün 20, Doğu Alt Tribün 25, Doğu Üst Tribün 15, Güney Alt Tribün 10, Güney Üst Tribün 10, Kuzey Alt Tribün 10, Kuzey Üst Tribün 10 lira olarak açıklandı.



Kale arkaları, doğu ve batı tribünü diye adlandırılan eski adıyla maraton ve kapalı olarak bilinen tribünlerde kombine satışına gidecek yönetim, kombine fiyatlarını ise şöyle belirledi: "Doğu Alt Tribün kombine 400 TL, Batı Alt Tribün Kombine 500 TL, Kale Arkası kombine 170 TL."



LED pano reklam ücretinde ise iki farklı tarife belirleyen kulüp, sezonluk 1 dakikalık ücreti 60 bin TL, maç başına ise 1 dakikalık ücreti 3 bin 530 TL olarak açıkladı. Sezonluk LED reklam panosu almayanlar için 4 büyük maçlardaki dakika tarifesinin değişebileceğini aktaran yönetim, kombine satışlarının ise E-bilet sisteminin yeni stadyuma kurulması halinde başlayacağını duyurdu.

