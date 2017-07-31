Malatyaspor'da Hugo bombası

Başkan Adil Gevrek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yla görüşüp anlaşma sağladı. Hugo Rodallega için Burak Yılmaz’ın bordo-mavililer’e imzasının beklendiği öğrenildi.

Süper Lig'deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor yine taraftarını heyecanlandıracak iki ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar'ın Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.



Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in Muharrem Usta'yla İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve resmen istediği 32 yaşındaki golcü için anlaşma sağlandığı bilgisi sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Ancak transferin sonuçlandırılması için Burak Yılmaz'ın Fırtına'ya imza atmasının beklendiği öğrenildi.



İRFAN CAN DA YOLDA

Malatyaspor'un ayrıca, Başakşehir'in orta sahası İrfan Can Kahveci ile de anlaşmaya vardığı ve kulübünden haber beklediği kaydedildi. 2019'a kadar Trabzonspor'la kontratı olan Rodallega, geçen sezonun ilk yarısında Akhisar'da 17 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Devre arasında transfer olduğu Trabzonspor'da 15 karşılaşmada 6 gole imza attı.



22 yaşındaki İrfan geçen sezon ilk yarıda G.Birliği'nde 16 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İkinci yarıda Başakşehir forması altında 16 maçta 1 gol attı.