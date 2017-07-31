Malatyaspor'da Hugo bombası
Başkan Adil Gevrek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yla görüşüp anlaşma sağladı. Hugo Rodallega için Burak Yılmaz’ın bordo-mavililer’e imzasının beklendiği öğrenildi.
Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in Muharrem Usta'yla İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve resmen istediği 32 yaşındaki golcü için anlaşma sağlandığı bilgisi sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Ancak transferin sonuçlandırılması için Burak Yılmaz'ın Fırtına'ya imza atmasının beklendiği öğrenildi.
İRFAN CAN DA YOLDA
Malatyaspor'un ayrıca, Başakşehir'in orta sahası İrfan Can Kahveci ile de anlaşmaya vardığı ve kulübünden haber beklediği kaydedildi. 2019'a kadar Trabzonspor'la kontratı olan Rodallega, geçen sezonun ilk yarısında Akhisar'da 17 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Devre arasında transfer olduğu Trabzonspor'da 15 karşılaşmada 6 gole imza attı.
22 yaşındaki İrfan geçen sezon ilk yarıda G.Birliği'nde 16 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İkinci yarıda Başakşehir forması altında 16 maçta 1 gol attı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
Malatyaspor'da Hugo bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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