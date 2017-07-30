Rodallega bilmecesi!
Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Evkur Yeni Malatyaspor transferde atağa kalktı.
Sağlam'ın istediği bir diğer isim olan İrfan Can Kahveci için de futbolcuyla anlaşma sağlandığı ve Başakşehir Kulübü'nün onayının beklendiği gelen bilgiler arasında.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:41
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Yorum
USTA DEMEKKİ BU SENE OSMANLISPOR DÜŞECEK.TAKIMA GÖRE HOCA GETİRİYORLAR YA.BÜLENT TE BU KONUDA TECRÜBELİ.
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Yorum
AHMET GALATASARAY YÖNETİMİNE SESLENİYORUM.BU ADAMI ALMAN.ELİNDE PATLASIN.NASIL OLSA BÜLENT BİR KAÇ MAÇ SONRA GİDECEK.
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Yorum
HAKAN BÜLENT AL TURŞUSUNU KUR.BELKİ O ZAMAN PARA EDER.SUÇ BİZİMKİLERDE SENİ KONUŞTURUYORLAR.
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