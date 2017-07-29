Yeni Malatya’da geri sayım başladı

Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, beklenen transferlerin yolda olduğunu söyledi. Gevrek, "Maçlarda da bir kez daha gördük, acilen transfer yapılması gereken pozisyonlarımız var. En iyi oyuncular alınacaktır, kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yarın imza atacağımız futbolcular var" diye müjdeyi verdi.