 Yeni Malatya’da geri sayım başladı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatya’da geri sayım başladı

    Yeni Malatya’da geri sayım başladı
    Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, beklenen transferlerin yolda olduğunu söyledi. Gevrek, "Maçlarda da bir kez daha gördük, acilen transfer yapılması gereken pozisyonlarımız var. En iyi oyuncular alınacaktır, kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yarın imza atacağımız futbolcular var" diye müjdeyi verdi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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