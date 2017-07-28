Sağlam’dan Fatih Terim yorumu
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fatih Terim’in federasyon ile anlaşarak milli takımı bırakmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye Futbol Federasyonumuz ülkemizde bu görevi layıkıyla yapabilecek antrenörler içinden milli takımımıza katkı sağlayacak bir ismi göreve getirecektir” dedi.
"Federasyonumuz takımımıza katkı sağlayacak bir ismi göreve getirecektir"
A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in görevden ayrılmasını değerlendiren Sağlam, şu ifadeleri kullandı:
"A Milli Futbol Takımımızın başında yer alan Fatih Hoca için alınan bu karar umuyorum ki Türk futbolu adına hayırlı bir karar olur. Türkiye Futbol Federasyonumuz ülkemizde bu görevi layıkıyla yapabilecek antrenörler içinden milli takımımıza katkı sağlayacak bir ismi göreve getirecektir. Teknik direktörlük görevini yürüttüğümüz Yeni Malatyaspor'un taraftarları ekibimize güveniyor ve yeni sezonda bizlerden başarı bekliyor. İyi bir sezon geçirmek adına hazırlıkları sürdürdüğümüz bu dönemde bizlerin de yapması gereken tüm enerjimizi bu doğrultuda harcamak. Bizlere verilen güveni boşa çıkarmamak ve görevimizi layıkıyla yerine getirmek adına çalışıyoruz. Osmanlıspor maçı ile başlayacağımız Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda alacağımız güzel sonuçlarla Malatya halkını sevindireceğimize inanıyoruz."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:14
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Lens haftaya geliyor
Toplam 27
Yorum
KrAlex Lens sağ kanatta Dirar ise sol kanata çekilebilir Valbuena 10 numara Ekici göbekte oynatılmalıdır. Forvette Ahmeti beğendim şans verilmeli.
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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR CENK İYİNİYETLİ FAKAT İYİ BİR KALECİ DEĞİL G.S OYNADIĞI HER MAÇTA GOL YEMEYI BAŞARMIŞTIR,İSPANYADADA DEVAM EDECEKTİR.VE BİLE BİLE ALDILAR
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 31
Yorum
gkhgny1907 çok sevdik kjaeri lakin bizim 10 numara için limaya yada ben arfaya ihtiyacımız var ayrıca birde forvet enaz.yolu açık olsun güzel kar ettik
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