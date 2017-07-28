Malatyaspor takıldı
Sarı-kırmızılılar, Adana’yla hazırlık maçında Santos’un golüyle geriye düştü. Beraberliği penaltıdan Eren getirdi.
Bolu Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Adanaspor'la yaptığı hazırlık maçında yenişemedi. Adanaspor 35'te Santos'un golüyle ilk yarıyı üstün tamamladı. 78'de Eren Tozlu penaltıdan skora dengeyi getirdi. Günün diğer hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: Giresun-Pas Giannina: Ertelendi, Göztepe-Al Sadd: 4-4, Denizlispor-Ümraniye: 0-0, G.Birliği-Granada: 0-0, Altınordu- Keçiörengücü: 1-2, Antalyaspor- Leverkusen: 1-1, Kayserispor-Hannover 96: 4-2, Atiker Konyaspor-Al Ahli: 4-0, Osmanlıspor-Al Quadisiya: 0-1.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Muhteşem Alper
Toplam 1
Yorum
FB06 HADİ BAKALIM HAYIRLISI İNŞALLAH DEVAMI GELIR
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Alper Tunga
Toplam 1
Yorum
türk takımları sonyıllarda vasat 14 milyon euro takımın değeri FB ise 86 milyon zar zor yendiler kendi kalalerine attılar yoksa 1 - 1 , bu kafaylan türk takımları işi zorrrr
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Lens haftaya geliyor
Toplam 1
Yorum
FB06 WALLA COK IYI OLUR LENS GELSİN
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