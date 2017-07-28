 Malatyaspor takıldı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Malatyaspor takıldı

    Malatyaspor takıldı

    Sarı-kırmızılılar, Adana’yla hazırlık maçında Santos’un golüyle geriye düştü. Beraberliği penaltıdan Eren getirdi.

    Bolu Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, 'la yaptığı hazırlık maçında yenişemedi. 35'te Santos'un golüyle ilk yarıyı üstün tamamladı. 78'de Eren Tozlu penaltıdan skora dengeyi getirdi. Günün diğer hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: Giresun-Pas Giannina: Ertelendi, Göztepe-Al Sadd: 4-4, Denizlispor-Ümraniye: 0-0, G.Birliği-Granada: 0-0, Altınordu- Keçiörengücü: 1-2, Antalyaspor- Leverkusen: 1-1, Kayserispor-Hannover 96: 4-2, Atiker Konyaspor-Al Ahli: 4-0, Osmanlıspor-Al Quadisiya: 0-1.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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