Malatya’ya Cissokho müjdesi
Sportif Direktör Ali Ravcı, ünlü Fransız sol bekte imzanın an meselesi olduğunu söyledi.
Transferin hareketli kulüplerinden Yeni Malatyaspor'da bir isim için daha geri sayıma geçildi. Sportif Direktör Ali Ravcı, ünlü Fransız sol bek Aly Cissokho transferinde mutlu sona çok yakın olduklarını söyledi. Transferde önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Ravcı, "Aly Cissokho transferinde kulübüyle yaşadığımız küçük bir sorun vardı. Bu sorun çözülür çözülmez bu futbolcu aramıza katılacak. Yine almayı planladığımız kaliteli 5 isim için de görüşmelerimiz sürüyor. 4 Ağustos'taki TSYD Kupası'na kadar ideal kadromuzu şekillendirmek istiyoruz" bilgisini verdi. Daha önce Göztepe ve Bursaspor'un da gündemine gelen 29 yaşındaki Cissokho, takımı Aston Villa'yla hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli sol bek, futbol kariyerinde Porto, Lyon, Valencia, Liverpool, ve Olympiakos gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturdu.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Malatya’ya Cissokho müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.