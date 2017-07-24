‘5 kişi daha gelecek’

Süper Lig'in yenisi Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, transfer müjdesi verdi.

Gevrek, yeni transferleri Barazite'in de tribünde izlediği sarı-kırmızılıların Boluspor'u 2-0 yendiği hazırlık maçı sonrası, "Daha önce de söyledim, '6 önemli isim alacağız' diye. Bunlardan birisi de Barazite. 5 tane daha transferimiz olacak inşallah" ifadelerini kullandı.