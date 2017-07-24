‘5 kişi daha gelecek’
Süper Lig'in yenisi Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, transfer müjdesi verdi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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Sturm Graz lige 3 puanla başladı
Toplam 2
Yorum
Selim Uğur bu önde baskı işini Sturm Graz için mi söyledin FB için mi anlayamadım. FB içinse zaten kimsenin FB'nin sezona uçarak başlamasını beklememesi gerektiği aşikar. Takıma 11 oynayacak 4 oyuncu transferi yapılmış ki hala 2 tane daha yapılmaya çalışılıyor ve bir de hocası değişmiş. Yeni hoca ile futbolcuların birbirlerini tanımaları ile oynayacakları futbolu tanıyıp akışkan hale getirmeleri gayet normal olarak bir süre alacak. Umulan odur ki ilk 2 ay sonunda bu akışkanlık kazanılırken mümkün olan en az puan kaybedilsin. Yanlış hatırlamıyorsam Aykutt Hoca ile ligin ikinci yarısında maç kaybetmediğimiz sezonumuz var ki o zamanki Aykut Hoca da bugünkü Aykut Hoca'dan 4 sene daha tecrübesizdi.
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Emre Mor’da kritik gün yarın
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Yorum
Selim inşallah olur. Takıma katkısı da gayet iyi olacak olsa da aslında olmasını tribünler için istiyorum. 1-2 maçtan sonra her hafta en az 5000 kişi sırf Emre için tribünlere gelir.
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Perez’e 10 yıllık teklif var!
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Yorum
Selim Perez FB santrafor mevkisinde Van Persie ile rekabette bulunması için çok iyi bir santrafor. Yedek kalan hangisi olursa olsun hem bunun devamlı olmadığını bilir hem de yedek kaldığı ismin arkasında sorun yapmaz. Perez stil olarak FB'nin ihtiyacını karşılayacak çok kaliteli bir isim. Keşke olsa. Lucas Lima ise bir santrafor değil 10 numara oynayan forvettir. Santrafor ihtiyacını karşılamaz ama skora direkt katkı yapar.
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