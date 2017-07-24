 ‘5 kişi daha gelecek’ – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ‘5 kişi daha gelecek’

    ‘5 kişi daha gelecek’

    Süper Lig'in yenisi Malatyaspor'da Başkan , transfer müjdesi verdi.

    Gevrek, yeni transferleri Barazite'in de tribünde izlediği sarı-kırmızılıların Boluspor'u 2-0 yendiği hazırlık maçı sonrası, "Daha önce de söyledim, '6 önemli isim alacağız' diye. Bunlardan birisi de Barazite. 5 tane daha transferimiz olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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