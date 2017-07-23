Yeni Malatya’dan güzel prova: 2-0
Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:49
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Fırtına Györ’e takıldı
Toplam 1
Yorum
hayal61 ayni senaryo ligte 1hafta galibiyet 2 hafta maglubiyet 2 hafta berabere yani 4-5hafta da ortalama 7-8puan o da olursa tabi...
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Sinan Benfica’yı seçti
Toplam 1
Yorum
100 süz Benfika diğerlerinin seviyesine çıkmıyorsa aradaki farkı verir istediği cehenneme gider. Yeter artık yahu giderken bari zarar verme.
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Onazi göze girdi
Toplam 1
Yorum
hedegitsin bu takima al ronaldoyu al messiyi ilk 3e giremez....futbola ac basariya ac topcular lazim
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