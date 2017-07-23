Yeni Malatya’dan güzel prova: 2-0

Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı.

F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kamp yapan sarı-kırmızılıların gollerini, Dening ile Ahmet Aras kaydetti. Günün diğer hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle: BB Erzurumspor-Karacabey Birlikspor: 1-0, Heerenveen-Gençlerbirliği: 1-0, Göztepe-Jablonec: 2-1.