 Yeni Malatya’dan güzel prova: 2-0 – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Yeni Malatya’dan güzel prova: 2-0

    Yeni Malatya’dan güzel prova: 2-0

    Süper Ligin yeni ekibi , TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı.

    F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kamp yapan sarı-kırmızılıların gollerini, Dening ile Ahmet Aras kaydetti. Günün diğer hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle: BB Erzurumspor-Karacabey Birlikspor: 1-0, Heerenveen-Gençlerbirliği: 1-0, Göztepe-Jablonec: 2-1.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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