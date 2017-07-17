Malatya, aradığı 10 numarayı buldu
Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu.
Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 27 yaşındaki Nacer Barazite, son olarak Hollanda 1. Lig ekibi Utrecht'te oynadı. Forvet arkasında oyuncu kurucu olarak görev yapan Barazite, Utrecht'te 2016-2017 futbol sezonunda toplamda 37 resmi karşılaşmaya çıktı ve 8 gol kaydetti.
Arsenal, Vitesse, Austria Wien, Monaco ve Utrecht formlarını giyen başarılı futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı formasını da terletti.
Teknik Direktör Sağlam'ın da transferini çok istediği Barazite'nin bugün Türkiye'ye gelip sarı-siyahlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:26
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Malatya, aradığı 10 numarayı buldu
Toplam 2
Yorum
sarlac insanları kılık kıyafetiyle degerlendırcegıne kişiliğine bak kimsenin kimseden üstünlüğü olamaz
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'Caicedo, Fener’e mesaj attı'
Toplam 2
Yorum
umut gol yüzdesi düşük bir oyuncu, bony bundan daha çok iş yapar
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Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 10
Yorum
uae eagleee arkadaşlar hiçkimse yüzdeyüz tutturamaz transferde, ormanda hatalar yapıyor ama totalde başarılı, tüpçüyü unutmayın batırdı takımı.....
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