 Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da

    Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da

    Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’dan sol bek oyuncusu Kaan kanak’ı renklerine bağladı.

    Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Evkur Yeni Malatyaspor, defansını Eskişehirspor'dan 27 yaşındaki Kaan Kanak'ı alarak güçlendirdi.

    Başkan Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Kaan, transferinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Evkur Yeni Malatyaspor'un büyük bir camia olduğunu kaydeden Kaan, "Öncelikle transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başkanıma teşekkür ediyorum. Uzun süredir görüşme halindeydik. Burada başarılı olmaya geldim. Attığım imza her iki taraf için de hayırlı olur inşallah" dedi. Kaan Kanak, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da 25 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol attı.
    Tecrübeli oyuncunun transferinin teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporuyla gerçekleştirildiği belirtildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.