Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da
Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’dan sol bek oyuncusu Kaan kanak’ı renklerine bağladı.
Başkan Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Kaan, transferinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Evkur Yeni Malatyaspor'un büyük bir camia olduğunu kaydeden Kaan, "Öncelikle transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başkanıma teşekkür ediyorum. Uzun süredir görüşme halindeydik. Burada başarılı olmaya geldim. Attığım imza her iki taraf için de hayırlı olur inşallah" dedi. Kaan Kanak, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da 25 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol attı.
Tecrübeli oyuncunun transferinin teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporuyla gerçekleştirildiği belirtildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:43
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 15
Yorum
Aslan LENS IY TOPCU ALANDA IS YAPAR
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Göztepe yolcusu
Toplam 7
Yorum
Aslan HAKANIN SON YILI KALSIN BIZDE OYNASIN AHMET YADA SERDARI KIRAYA VERIN NE AHMET NEDE SAKAT SERDAN HAKANIN KALITESINDE
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 21
Yorum
TARAFTAR CEBINDEN KURUŞ KATKI YAPMAYAN,BİR KEZ MAÇA BİLET ALIP GİTMEYEN ELEŞTİRİYOR,BU TARAFTARLIK DEĞİLDİR
Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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