Yeni Malatyaspor, Sincere Seth ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı ve bir süre kampta denediği sağ bek oyuncusu Nijeryalı Sincere Seth ile 3 yılık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor ile oynanan hazırlık müsabakasında maça on birde başlayan ve sergilediği performansla hocası Ertuğrul Sağlam'ın gözüne girmeyi başaran Seth, 3 yılık sözleşmeye imza atarak kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.
İmza töreninin ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Sincere Seth ile geçen sezon lig devam ederken anlaşmıştık. Kendisi genç ve gelecek vaat eden bir futbolcu. Bolu kampında sergilediği performansla kısa sürede hocasının da gözüne girmeyi başaran Seth'in takıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Atılan imzalara her iki tarafa hayırlı olur inşallah" diye konuştu.
Gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor
Süper Lig takımı Antalyaspor'un da bir ara gündemine gelen Seth ülkesinde gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor. 1998 doğumlu olan Seth, Nijerya U-23 Milli Takımında da forma giyiyor. Genç oyuncu geçtiğimiz yaz Rio Olimpiyatları'nda forma giymiş ve izleyenlerden tam not almıştı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:31
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Toplam 9
Yorum
misafir Ne oldu? Tarık ve Donk önemli mi oldu? Biri yerden kalkmaz, öteki tank gibi. Buradan yazıyorum, en kısa zamanda Sneijder' e gel diyecekler.
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Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Toplam 4
Yorum
saçmalik Santrfor ve kanat oyuncusu almayi planliyor derken ? stoper almayi planlamiyor yani Marcelo'nun yerine ? Oguzhan veya Tolgay'dan birisini s
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G.Saray fiyat artırdı
Toplam 11
Yorum
braga arao ve imbula gibi 2 transfer şart ortaya donk ve dejong gönderilmeli.
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