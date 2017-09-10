La Fontaine’den MASALLAR!

BAŞAKŞEHİR, maça adeta golle başlarken; F.Bahçe'nin oyun anlayışı ve motivasyonu bir anda alt üst oldu. Geriye düşen F.Bahçe, rakip kaleye oyunu yıktı. Başakşehir ise Attamah'ın golünden sonra geriye yaslanıp Fenerbahçe'yi birinci bölgede kabul etti.

İlk yarıda F.Bahçe kalesine biri kornerden olmak üzere gönderilen iki yan top, ağlarla buluştu. İlk golde Emre'nin korneri, ikinci golde de Caiçara'nın ortası ve Adebayor'un bir füze gibi kafa vuruşu, Ülker Stadı'ndaki taraftarlarda adeta soğuk duş etkisi yarattı. Sarı-lacivertliler, Dirar'ın golü ile umutlarını 2. yarıya taşıdı ama takım oyunu konusunda çok eksikleri var F.Bahçe'nin...

F.Bahçe dün de Valbuena üzerinden oynadı. Bütün hücum aksiyonlarında o vardı! Alex'le kıyaslanan Giuliano'yu dün de beğenmedim. Soldado da çok ağır bir hücumcu ve son vuruşlarda etkili değil. Gol sorununa çare olsun diye alınan Janssen, kumaşı iyi bir forvet ama dün net bir pozisyonu gole çeviremedi.

F.Bahçe'nin attığı 2. golde yardımcı hakem Serkan Ok bayrağını kaldırdı ancak Fırat Aydınus, orta noktayı gösterdi. Aydınus, Skrtel'in kafa vuruşundan sonra en son müdahalenin Clichy'den olduğunu anlatarak golü verdi. Eğer ofsayt pozisyonundaki Soldado topa dokunmuş olsaydı gol geçersiz olurdu. Yan hakem pozisyonu iyi süzemedi.

Gol kararı doğruydu. Son sözü muhteşem bir gol atan Kerim Frei söyledi.

Geride kalan 4 haftayı tartıya koyduğumuzda Fenerbahçe'nin Valbuena dışındaki transferleri, soru işaretleri ve hayal kırıklıkları ile dolu!

Her maçtan sonra "Bu takım şampiyon olacak" diyen Aykut Kocaman'ın bu iddialı cümlesi, taraftarlara 'Lafontaine'den Masallar' gibi gelmeye başladı!

Başakşehir'i ise tebrik etmek lazım!