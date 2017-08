Harun olmasa beş olurdu!

Bursaspor, Beşiktaş'ın orta alandaki pas trafiğini bozarak, siyah-beyazlıların maça coşkulu başlamasına engel oldu. Karşılarında dirençli bir rakip bulan Beşiktaşlı futbolcular da Quaresma'nın kanadı üzerinden rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştılar. Bursaspor'un savunmasındaki Titi, özellikle ilk yarıda müthiş bir oyun çıkardı.

Vodafone Stadyumu'nun tribünleri yine çok coşkuluydu.

Hakem Mete Kalkavan, gereksiz ve ucuz faul düdükleri çalarak oyunun hızını kesti, iki takım futbolcularının da sinirlenmelerine neden oldu. İlk yarıda Tosic fırsatçılığını konuşturarak golünü attı ama Bursaspor'un attığı golden ders çıkarması lazım Kartal'ın. Çünkü Beşiktaş, ani atağı, kalesine gol olarak geri döndü. Stancu yaklaşık 30 metre top sürerken hiçbir Beşiktaşlı oyuncu kademeye giremedi. Caner kovaladı;

Tosis ve Pepe çok geride kaldı; bomboş kalan Delarge de golünü attı.

Şampiyon bir takım, bu kadar kolay bir gol yemez! Pepe ve Tosic neden aynı anda görev yerini terk etti? Futbolun temel kuralıdır. Bir stoper ileri çıkıyorsa, diğeri savunmada çakılı kalır...

Geçen sezon yediği gole bile tepki vermeyen, kaderine razı bir görüntü çizen Bursaspor, Paul Le Quen ile ısıran, savaşan bir takım haline gelmiş.

Cenk Tosun öyle net pozisyonlar yakaladı ki, Harun'u devleştirdi. Dün Bursaspor'un kalesinde Harun değil de başka biri olsaydı skor, 5-1 bitebilirdi.

50. dakikadan sonra oyun, Beşiktaş hücumcuları ile Harun arasında geçmeye başladı ve ardından Atiba'nın golü geldi. Beşiktaş, bu zor maçı kazanarak lige ağırlığını koydu. Kartal, bundan sonra her maç üzerine koyarak yoluna devam eder...



TRABZONSPOR DA HAKEM DE KÖTÜYDÜ!

Aykut Kocaman'ın derbi sonrasında "Trabzonspor'un ilk 2 haftayı kırmızı kart görmeden geçirmesi işin ilginç boyutu..." cümlesiyle sanki bir yerlere mesaj ulaşmış. Dün Bornova Stadı'nda hakem Serkan Çınar öyle bir penaltı verdi ki, buna kargalar bile güldü! Javohic, Durica dokunur dokunmaz kendini yere bıraktı. Serkan Çınar, komik bir penaltı verdi.

Aykut hoca, 2010-2011 sezonunda ise ne demişti; "Trabzonspor'a verilen penaltılar irdelenmeli" sonrasında Trabzonspor bir daha belini doğrultamadı!

Şimdi de aynı senaryolar daha 2. haftadan başladı. Ama işin ilginç tarafı, Trabzonspor yönetimi buna sessiz kaldı!

Bu arada hangi spor programına baksam, mutlaka Aykut hocanın yılmaz savunucusu birileri var ekranda! Vardar hezimetinden sonra bile yönetimi eleştirip, Aykut Kocaman'a toz kondurmadılar!

Garip ve yazık! Ama Fenerbahçe taraftarı yemiyor bunları!

Trabzonspor, orta sahası adeta yol geçen hanı gibiydi dün. Topu alan her Göztepeli oyuncu, güle oynaya Trabzonspor ceza sahasına inip, tehlike yarattı! Savunma ise el tel döküldü!

Okay'ın her hatası, bordo-mavili kaleye gol tehlikesi olarak geri dönüyor.

Dün de öyle oldu. İlk yarıda 4 gol izledik.

Özellikle Kucka'nın golü, yılın golü olmaya şimdiden aday. Tayfur'un golü de jeneriklikti...

Sabri ile Okay mücadelesinde Sabri yerde kaldı, Okay topu çekti aldı. Serkan Çınar yine sahneye çıktı. İtiraz eden Olcay'a sarı kart gösterdi! Rezalet!

Sabri'nin serbest vuruşunu görünce, bunca yıl Galatasaray'da oynadın, böyle bir vuruşunu göremedik demeden edemedim. Sonrasında Jahovic'in tamamladığı top, Göztepe'yi öne geçirdi.

Trabzonspor'da defans ve orta alan çok kötüydü dün. Göztepe çok iyi oynayıp, kazanmasını bildi. Tamer Tuna'yı tebrik etmek lazım. Güçlü ve iyi oynayan bir takım kurmuş!