FABRİ'KA HATASI

Sanat eseri, gözlerimizin pasını silen goller izledik dün geceki maçta! Beşiktaş'ı izlemek gerçekten büyük keyif.

Çünkü sorumluluk alan, problem çözen, rakibe zorluk çıkaran, futbolu bilen, sonuç üreten oyuncu sayısı çok fazla...

İlk yarıda Beşiktaş'ın attığı ilk golde Tosic'in derinlemesine pasını günümüzde en usta 10 numaralar bile bir sezonda ancak üç-beş kez yapabiliyor. Bu pasla Cenk'in rakip ceza sahasına girip, vurmak yerine Babel'e 'Al da at' tadındaki asisti, golcülük tecrübesi ile oyun zekasının birleşiminin ürünü idi.

Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa da çok iyi takım olmuş.

Mütevazi ama kalite kokan transferler yapmışlar.

Geçen hafta 1 gol, 1 asist yapan Markus Neumayr'ın attığı gol de tam jeneriklikti. Alman oyuncu, 300 bin euro'ya Luzern'den transfer edilmiş. Ya Mısırlı Trezeguet'e ne demeli?

Hızlı, dikine oynayan ve yıpratıcı bir orta saha. Anderlecht'ten kiralık alınmış. Değeri 1 milyon 250 bin euro. Asıl adı Mahmoud Hassan olan Mısırlı oyuncuyu da izlemek büyük keyifti. Uzaktan müthiş bir gol attı. Bu kadar uzaktan bir gol yemek, Fabri'ye hiç yakışmadı!



Trezeguet ve Beck harikaydı

İlk yarıda oyunu istediği gibi kontrol edip yönlendiren Beşiktaş'ın Caner Erkin'in tahrip gücü yüksek ortasından bulduğu ikinci golde Talisca'nın gol atacağını hissedip, ortanın düşeceği yere adeta ışınlanması, onun klasına çok yakıştı.

Beşiktaş'ın sadece ilk 11'i değil, yedek kulübesi de büyük bir zenginlik göstergesiydi. Gary Medel, Lens, Negredo gibi dünya yıldızları, kenarda Şenol Güneş'ten görev bekleyen isimler arasındaydı.

Caner Erkin'in fişek gibi isabetli ortaları, Quaresma'nın olgunlaşmış ağır abi tadındaki atom karınca futbolu, Talisca, Cenk, Babel gibi usta kramponların ürettiği pozisyonlar, Oğuzhan'ın milimetrik pasları, Pepe'nin rakibe nefes aldırmayan soğukkanlı kademeleri, siyah-beyazlı futbolcular arasındaki baş döndüren isabetli pas trafiği dün geceye damgasını vurdu.

Dünkü maçta şunu da gözlemledik Beşiktaş adına. Pepe'nin gelişi ile Beck ve Tosic'in de verimi artmış.

Özellikle Beck, mükemmel bir futbol ortaya koydu.

Şenol hoca, oyunun son bölümünde Oğuzhan'ın yerine Medel'i; Quaresma'nın yerine Lens'i, Babel'in yerine de Negredo'yu sahaya sürdü. Skor 2-2 olduktan sonra Beşiktaş, rakip üzerinde akıl almaz bir baskı kurdu.

Futbol adına bütün güzellikleri ortaya koydu ama galibiyeti getirecek golü bir türlü bulamadı. Bu uzun maratonda olur böyle yol kazaları...