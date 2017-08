Sadık seyirci

İngiltere’de Rooney’in attığı gole sevinen üç taraftar 4 yıl sonra başka maçta yine Rooney’in golüne tepki verirken görüntüleniyor... Bizde ise “yayıncı kuruluş”un çıkarlarına göre 21.45’te oynatılan maçlar tribünleri bomboş bırakıyor