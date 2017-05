Zirvede dört renk

Siyah, beyaz, turuncu ve lacivert var. Baş başa kalan Beşiktaş ve Başakşehir’in mücadelesi son 90 dakikaya kadar nefesleri keser. Beşiktaş ve Başakşehir'e 2B arazisiymiş gibi bakıp, tapu vermek isteyenlere bir sözüm var, "Bu satış değil ki, sportif bir yarış "