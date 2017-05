TFF havanda su döverken, birbirini döven dövene

Biz kabul etmekte zorlansak ve reddetsek de sporun fıtratında şiddet var... Şu haliyle Futbol Federasyonu elindeki kural kitapçığını uygulamaktan aciz, adeta abondone olmuş bir boksör durumunda görünmektedir.