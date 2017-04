UEFA için Türkiye vakti

“Namevcutsan hakkın yoktur” diye eskilerin güzel bir sözü var. Eğer güçlü değilsen yarışa geride başlarsın Bunun için Servet Yardımcı’nın UEFA yönetimine seçilmesi çok önemli. Umarım uzun yıllar bu görevi yapar