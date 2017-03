Ya men ya da hemen FFP

FFP’ye (Finansal Fair Play Kriterleri) uymayan kulüpleri Avrupa kupalarından men ederek ceza veren UEFA, bazı kulüblerimizi kara listeye aldı. UEFA'nın tehdidi açıkken, federasyonun tüm bu uyarılara rağmen kulağının üstüne yatmış görünmesi gerçekten yoruma muhtaç...