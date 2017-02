Sütten çıkmış ak kaşık!

Hiç kimsenin Ziraat Türkiye Kupası'nı küçümseme gibi bir tavrı olamaz. Kulüplere dağıtılan paralar ortada. Yayıncı kuruluş da reyting rekorları kırıyor. Fikret Orman yanlış yaptı ama TFF'de sıkıntı var. Onlar da sütten çıkmış ak kaşık değil.



Futbol tarihinin en eski organizasyonunun ilk adıdır 'Süt Kupası' İngiltere Lig Kupası'nın da o dönemki adı...

Futbolun beşiği İngiltere'de, lig kupasına sponsor alınıp düzenlenen bu kupaya, bir dönem süt üretimini desteklemek adına bu isim verilmiş ve en son olarak da 1986 yılında oynanmış...

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Bu yenilgiyi çok da önemsemiyoruz.

Zaten süt kupasıydı" açıklaması son derece talihsiz bir açıklama olmuştur.

Bu net!

Hiç kimsenin ve hiçbir başkanın Türkiye Kupası'nı küçümseme gibi bir tavrı olamaz. Her şeyden önce adının önünde Türkiye yazan her etkinlik önemlidir, önemsenmelidir.

Şayet önemsenmiyorsa da bir daha düşünmemiz; bu sözü söyleyeni suçlarken, nedenlerini de araştırmamız gerekir.



Rakamlar ortada

Her ülke, lig şampiyonluğunun yanında ülkesi adına isimleri farklı, farklı olan bir de kupa düzenler. Üstelik bu sadece futbolda değil, bütün spor etkinliklerinde vardır. Bu kupayı çekici hale getirmek ise ilgili federasyonun görevidir.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçı sırasında Amerika'da da Süper Bowl finali oynanmaktaydı.

Bu finalde dönen paranın 14 milyar dolar olduğundan bahsediliyor. Elbette ki bir kıyaslama yapmak değildir niyetim ama buradan hareketle, Türkiye Kupası'nın daha çekici hale getirilmesi ve 'Süt Kupası' mantığından çıkarılması adına yapabileceğimiz çok şeyin olduğunu söylemek istiyorum.

Türkiye Kupası'na katılım hakkı elde eden her kulüp, daha sahaya çıkarken 50 bin dolarla ödüllendirilmekte...

Her beraberlik ve galibiyetle finale gelip kupayı kaldırdığında rakam, ortalama 3 milyon 500 bin doları buluyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde 12 milyon Türk Lirası'nın üzerine ulaşıyor. Tabii seyirci ve reklam gelirleri hariç...

Rakamlar, Türkiye Kupası'nın hiç de süt kupası olmadığının ispatı...

Bu arada maçları yayınlayan televizyon kanalları da reyting rekorları kırıyor.



Sıkıntı federasyonda

O halde sıkıntı nerede? Sıkıntı, elindeki ürünü pazarlamayı bilmeyen, altın değerindeki malzemeyi çöpe çeviren Futbol Federasyonu'nda...

O kadar büyük paraların döndüğü federasyonda profesyonel bir pazarlamacı yok.

Fikret Başkan önce yanlış yaptı, ardından da kendine yakışanı yaptı ve özür diledi.

Orası tamam da, TFF de sütten çıkmış ak kaşık değil yani...



DİKEN ÜSTÜNDE BİR KORKU FİLMİ

Futboldan daha çok, yaşanan olaylarla haftaya damga vuran Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını, bir korku filmi seyreder gibi izledik. Bir olay çıktı çıkacak endişesiyle diken üstündeyken, korktuğumuz başımıza geldi.

Daha henüz maç yolundayken Fenerbahçeli taraftarların, uçan tekmelerle belediye otobüslerinin pencerelerine bıraktıkları vandalizm görüntüleri, bu filmin fragmanıydı aslında...

Sahanın içi ise başka bir alemdi.

Biz nefesimizi tutmuş, hakemin her çaldığı düdükten sonra titrerken, futbolcular ayrı bir savaş (!) halindeydi.

Sahaya yürüyen seyirciler, yağan yabancı maddeler...

Soyunma odasının koridorlarında kafası gözü yarılanlar...

Yabancı olmadığımız halde yine de bizi korkutan ve içimizi acıtan bir manzarayla daha karşı karşıya kaldık.

"Her şeye rağmen bunu da ucuz atlattık" diyerek teselli buluyoruz.

Zira, böylesine iddialı her maçı ne yazık ki bu kadar ucuz atlatamıyoruz.



KORKUNÇ SALDIRI

3.Lig 3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanan maça dönüp, bakalım bir de...

Afjet Afyonspor'un 2-1'lik skorla kazandığı karşılaşma sonunda, il sınırında ayrılan polis eskortunun ardından Afyonspor'un otobüsü korkunç bir saldırıya uğradı ve ön koltukta oturan sportif direktör kafasına aldığı taş darbesi sonucu ağır yaralandı.

Kafatası çatlayan yönetici şimdi hastanede yoğun bakımda...

Futbol Federasyonu'ndan en azından bir geçmiş olsun telefonu bekliyorlar.

Bekliyorlar da, tabii ki boşuna...



UFUKTA NE GÖRÜNÜYOR?

Basketbol Federasyonu ve Ufuk Sarıca, bu düzenle acilen hesaplaşmalı. Başka yol yok.



Basketbol Milli Takımı'nın yeni patronu Ufuk Sarıca, "Bir antrenör için en büyük mertebe Milli Takımdır, bu nedenle gururluyum" diyerek yola çıktı.

Öncelikle, kendisine ve spor camiasına hayırlı olsun.

Tecrübeli koç göreve getirildikten sonra yapılan basın toplantısında, hiçbir zaman hedefsiz yola çıkmadığını ve bu yolda da hedefinin büyük olduğunu söyledi.



Çalışmalara başladı

Türkiye'nin de ev sahiplerinden biri olacağı 2017 Avrupa Şampiyonası ile 2019 Dünya Şampiyonası ve ardındaki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için şimdiden çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Ülkemiz, 2001 yılında oynadığı Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinden sonra bir daha o başarısının kıyısına bile yaklaşamadı.



Artık hedefe ulaşalım

2010 yılında kendi evimizde oynadığımız Dünya Şampiyonası finali ise bizim için tartışmasız bir rüya gibiydi.

Her olimpiyat eleme döneminde, deyim yerindeyse direkten dönüyor, bir türlü hedefe ulaşamıyoruz.

Artık bu hedeflere ulaşalım; ulaşalım da hangi kadroyla ve nasıl? Amerikan Ligi'nde oynayan iki oyuncumuza güvenerek mi?

Zira onların dışında Türkiye liglerinde oynayan ve "Milli takım için başarıyı getirir" diyebileceğimiz bir tek oyuncumuz yok.

Kulüplerimiz Avrupa kupalarında final kovalıyorlar ama Türk sporcularla değil... Milli Takım'da bize Türk sporcular lazım.

Daha açık bir ifade ile yeni hocamız Ufuk Sarıca'nın Milli Takım ile birlikte çalıştırdığı Beşiktaş'ın son lig maçında Uşakspor karşısındaki ilk beşi; Strawberry, Michael Roll, Earl Clark, Vladimir Stimac, Kenan Sipahi... Tek bir Türk oyuncusu var o da toplam 9 dakika sahada kalabilmiş.



Herkeste endişe var

Başarılı bir milli takım çıkarmayı geçtik, yakında milli takım çıkaramayacağımız endişesini benim gibi taşıyan çok kişi var. Çünkü, bütün takımlarımızın kadroları, yukarıda saydığım isimlerinin benzerlerinden oluşuyor.

Basketbol Federasyonu ve Ufuk Sarıca, hokus pokus yapamayacağına göre kurulu düzenle acilen hesaplaşacak.

Başka yolu yok…